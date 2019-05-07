СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-07T07:29:53+03:00

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В Смоленске пассажир напал на таксиста и похитил деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. На преступление клиент пошел после того, как прибыл в пункт назначения.

По словам полицейских, мужчина стал угрожать таксисту насилием, а затем похитил 1500 рублей.

- Подозреваемый был задержан во дворах домов недалеко от места преступления. Водитель опознал нападавшего. 35-летний смолянин признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские раскрыли грабеж с банковской карты. Мужчина забыл ее в машине приятеля, а через некоторое время обнаружил пропажу денег.

ИСТОЧНИК KP.RU