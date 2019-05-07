2019-05-07T07:29:53+03:00
Происшествия

В Смоленске пассажир напал на таксиста и похитил деньги

Клиент угрожал перевозчику насилием
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске пассажир напал на таксиста и похитил деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. На преступление клиент пошел после того, как прибыл в пункт назначения.

По словам полицейских, мужчина стал угрожать таксисту насилием, а затем похитил 1500 рублей.

- Подозреваемый был задержан во дворах домов недалеко от места преступления. Водитель опознал нападавшего. 35-летний смолянин признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские раскрыли грабеж с банковской карты. Мужчина забыл ее в машине приятеля, а через некоторое время обнаружил пропажу денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленской области завершилась «Вахта Памяти-2019»
Раритетный автомобиль нашли в Смоленске
В Смоленской области уничтожили более 500 взрывоопасных предметов времен ВОВ
Женщина погибла на пожаре в квартире в Смоленске
Житель Гагарина забыл в машине приятеля карту и остался без денег
В Смоленской области уничтожили более 83 тонн фруктов
Смоляне увидят Парад Победы онлайн
Смолянка зарезала ножом гостя и скрыла свою причастность
В Смоленской области ребенок едва не задохнулся в игровой комнате
Смолянка может остаться без квартиры из-за долгов
В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов
Молодые профессионалы из Смоленской области получат гранты
В Смоленске квартира могла загореться из-за курения в постели
Открытый люк на дороге угрожает автомобилистам в Смоленске