Женщина погибла на пожаре в квартире в Смоленске

СЕГОДНЯ 08:02 2019-05-07T09:50:01+03:00

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51-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме на Большой Краснофлотской в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 51-летнего мужчину с сильным отравлением продуктами горения успели вывести из горящего здания спасатели и передали медикам. ЧП произошло в районе 23.00 6 мая.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

- На Большой Краснофлотской горел трехквартирный жилой дом. Из окна одной из квартир виднелись языки пламени, затем огонь перекинулся на крышу. К месту происшествия были направлены дополнительные цистерны с водой, - рассказали в МЧС. - В результате пожара дом частично пострадал - выгорела шестиметровая комната, кровля и другие помещения повреждены. Тело погибшей женщины было обнаружено в ходе ликвидации пожара.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Предположительно, огонь мог возникнуть по электротехнической причине.

ИСТОЧНИК KP.RU