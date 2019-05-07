Женщина погибла на пожаре в квартире в Смоленске
51-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме на Большой Краснофлотской в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 51-летнего мужчину с сильным отравлением продуктами горения успели вывести из горящего здания спасатели и передали медикам. ЧП произошло в районе 23.00 6 мая.
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
- На Большой Краснофлотской горел трехквартирный жилой дом. Из окна одной из квартир виднелись языки пламени, затем огонь перекинулся на крышу. К месту происшествия были направлены дополнительные цистерны с водой, - рассказали в МЧС. - В результате пожара дом частично пострадал - выгорела шестиметровая комната, кровля и другие помещения повреждены. Тело погибшей женщины было обнаружено в ходе ликвидации пожара.
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Предположительно, огонь мог возникнуть по электротехнической причине.
ИСТОЧНИК KP.RU