Раритетный автомобиль нашли в Смоленске
Желтый «Запорожец» не только хорош собой, но и находится в прекрасном техническом состоянии
ФОТО: прислано читателем "КП".Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Раритетный автомобиль нашли в Смоленске. Снимок желтого «Запорожца», припаркованного на улице Дзержинского, прислали в редакцию читатели «КП».
По словам смолян, машина не только отлично выглядит, но и находится в прекрасном техническом состоянии.
Ранее похожая модель была найдена в одном из гаражей Сафоновского района. По данным Википедии, машину можно было купить примерно за 20 средних зарплат по стране.
Сегодня примерная цена машины на вторичном рынке - от нескольких тысяч рублей до нескольких тысяч долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU