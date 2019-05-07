2019-05-07T11:08:42+03:00
Общество

В Смоленской области завершилась «Вахта Памяти-2019»

Поисковики и родственники захоронили более 850 солдат, погибших на полях сражений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Смоленской облдумы.ФОТО: пресс-служба Смоленской облдумы.
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В Смоленской области завершилась «Вахта Памяти-2019», сообщает пресс-служба облдумы. Добровольцам удалось захоронить более 850 солдат, погибших на полях сражений.

– Только вдумайтесь в цифру – сегодня мы хороним 852 солдата, которых нашли в предыдущем и в этом полевых сезонах – 2018 года и за 11 дней Вахты-2019, – сказала депутат Смоленской областной Думы, координатор проекта «Связь поколений», руководитель поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

В ходе масштабных работ удалось установить 24 имени, найти 16 семей, 9 из которых смогли приехать. Это родные погибших красноармейцев: Ивана Ивановича Клюева из Ульяновска, Сергея Иосифовича Елашева из Самары, Николая Романовича Науменко из Северной Осетии, Василия Яковлевича Суслова из Пензы, Михаила Григорьевича Толстова из Бурятии, Акмая Абдрахимовича Абдрахимова из Республики Башкортостан, Николая Максимовича Мацюты из Екатеринбурга, Ильи Федоровича Корнилова из Казахстана, Станислава Владимировича Прожевальского из Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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