Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Смоленской области
45-летний мужчина скончался на месте аварии
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 45-летний мужчина скончался на месте аварии.
ДТП произошло около 11.00 6 мая недалеко от трассы «Вязьма-Темкино».
По словам полицейских, мужчина не справился с управлением и квадроцикл занесло, а затем он лег на крышу.
Полученные водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU