СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-07T14:01:18+03:00

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Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 45-летний мужчина скончался на месте аварии.

ДТП произошло около 11.00 6 мая недалеко от трассы «Вязьма-Темкино».

По словам полицейских, мужчина не справился с управлением и квадроцикл занесло, а затем он лег на крышу.

Полученные водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU