Сломанный светофор вызвал пробку на перекрестке в Смоленске
Автомобилисты не могут разъехаться в Заднепровье
ФОТО: pixabay.com.
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На перекрестке в Смоленске сломался светофор, сообщают читатели «Комсомольской правды» – Смоленск». На Свердлова-Фрунзе-Витебском шоссе образуется пробка.
Ранее затор на дороге был на Беляева. Машины стояли в пробке с Колхозной площади.
Также незначительные скопления машин наблюдаются на выездах из города - автомобилисты выезжают за город в сторону захоронений.
ИСТОЧНИК KP.RU