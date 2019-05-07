2019-05-07T14:41:46+03:00
Общество

Сломанный светофор вызвал пробку на перекрестке в Смоленске

Автомобилисты не могут разъехаться в Заднепровье
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

На перекрестке в Смоленске сломался светофор, сообщают читатели «Комсомольской правды» – Смоленск». На Свердлова-Фрунзе-Витебском шоссе образуется пробка.

Ранее затор на дороге был на Беляева. Машины стояли в пробке с Колхозной площади.

Также незначительные скопления машин наблюдаются на выездах из города - автомобилисты выезжают за город в сторону захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смоленские налоговики подвели итоги работы интернет-сервисов
Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Смоленской области
В Смоленске бывший судебный пристав заплатит за подделку документов
В Смоленской области завершилась «Вахта Памяти-2019»
Раритетный автомобиль нашли в Смоленске
В Смоленской области уничтожили более 500 взрывоопасных предметов времен ВОВ
Женщина погибла на пожаре в квартире в Смоленске
В Смоленске пассажир напал на таксиста и похитил деньги
Житель Гагарина забыл в машине приятеля карту и остался без денег
В Смоленской области уничтожили более 83 тонн фруктов
Смоляне увидят Парад Победы онлайн
Смолянка зарезала ножом гостя и скрыла свою причастность
В Смоленской области ребенок едва не задохнулся в игровой комнате
Смолянка может остаться без квартиры из-за долгов
В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов
Молодые профессионалы из Смоленской области получат гранты
В Смоленске квартира могла загореться из-за курения в постели
Открытый люк на дороге угрожает автомобилистам в Смоленске