Сломанный светофор вызвал пробку на перекрестке в Смоленске

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-07T14:41:46+03:00

Автомобилисты не могут разъехаться в Заднепровье

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На перекрестке в Смоленске сломался светофор, сообщают читатели «Комсомольской правды» – Смоленск». На Свердлова-Фрунзе-Витебском шоссе образуется пробка.

Ранее затор на дороге был на Беляева. Машины стояли в пробке с Колхозной площади.

Также незначительные скопления машин наблюдаются на выездах из города - автомобилисты выезжают за город в сторону захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU