Смоленские налоговики подвели итоги работы интернет-сервисов

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-07T16:42:46+03:00

С начала года зарегистрировано свыше 3660 обращений к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» от 1709 пользователей

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В УФНС России по Смоленской области подведены итоги работы интернет-сервисов на официальном сайте ФНС России по состоянию на 29 апреля 2019 года. С начала года зарегистрировано свыше 3660 обращений пользователей к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» от 1709 человек. Электронный ресурс - лидер в линейке сервисов налоговой службы.

За это же время хозяевами собственной виртуальной инспекции на сайте стало 1611 новых пользователей, получивших возможность осуществлять сверку расчетов с бюджетом, узнавать актуальную информацию о задолженности по налогам, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества, распечатывать квитанции на уплату налоговых платежей и оплачивать их онлайн. Общее количество физических лиц – хозяев личного кабинета составляет 88 431 человек.

От владельцев ключей «Личного кабинета налогоплательщика для юридических лиц» с начала функционирования сервиса зафиксировано 57 520 обращений (3 624 пользователей). Для получения госуслуг ими подано 16 424 документов.

Еще 103 740 обращений получено через электронный ресурс для индивидуальных предпринимателей. Его зарегистрированными пользователями в настоящий момент являются свыше 5340 налогоплательщиков.

Напомним, на сайте ФНС России в настоящий момент функционирует около 40 электронных ресурсов, облегчающих вопросы получения госуслуг, уплаты налогов, взаимодействия со специалистами службы. Ознакомиться с возможностями всех интернет-ресурсов ФНС России можно на сайте www.nalog.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU