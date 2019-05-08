2019-05-08T08:14:26+03:00
Происшествия

В Десногорске бойцовский пес загрыз маленькую собаку на глазах у ребенка

Хозяин агрессивной собаки скрылся
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Владимир ИВАНОВ, Вконтакте.ФОТО: Владимир ИВАНОВ, Вконтакте.
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В Десногорске бойцовский пес загрыз маленькую собаку на глазах у ребенка, сообщает паблик «#DSN | Подслушано Десногорск» ВКонтакте. Инцидент произошел в районе магазина «Маяк», что в шестом микрорайоне, днем 7 мая.

Автор сообщения отмечает, что после инцидента хозяин агрессивной собаки скрылся.

Очевидец обращается к владельцу пса, чтобы тот связался с ним по телефону и извинился перед ребенком.

Местные жители встали на сторону автора сообщения, и настоятельно рекомендовали ему написать заявление в полицию, что в конечном итоге тот и сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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