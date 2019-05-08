2019-05-08T08:40:47+03:00
Происшествия

В деревне Починка в ночном пожаре погибла женщина

Горел двухквартирный деревянный дом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Женщина погибла в пожаре в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В двенадцатом часу ночи 7 мая горел двухквартирный деревянный дом в деревне Ламоново Починковкого района.

По словам пожарных, отстоять дом не удалось - огонь уничтожил кровлю, строение выгорело изнутри полностью.

- Оперативной группой установлено, что погибла 46-летняя женщина. Специалисты рассматривают как одну их основных версий - неосторожное обращение с огнем погибшей, - прокомментировали в МЧС.

Ранее в пожаре погибла еще одна женщина. Ей был всего 51 год. ЧП произошло 6 мая на Большой Краснофлотской. Из горящего четырехквартирного дома удалось спасти 51-летнего мужчину - его с сильным отравлением продуктами горения передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Смоленска снесут ларек с табаком
В Смоленской области с 13 мая начнется ремонт дорог
В Рославльском районе сгорел «ВАЗ»
На ремонт Смоленской областной больницы выделят около 20 млн рублей
В Рославле нашли автомобиль-«танк»
В Вязьме земля проваливается под ногами местных жителей
В Десногорске бойцовский пес загрыз маленькую собаку на глазах у ребенка
Смоленские налоговики подвели итоги работы интернет-сервисов
Сломанный светофор вызвал пробку на перекрестке в Смоленске
Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Смоленской области
В Смоленске бывший судебный пристав заплатит за подделку документов
В Смоленской области завершилась «Вахта Памяти-2019»
Раритетный автомобиль нашли в Смоленске
В Смоленской области уничтожили более 500 взрывоопасных предметов времен ВОВ
Женщина погибла на пожаре в квартире в Смоленске
В Смоленске пассажир напал на таксиста и похитил деньги
Житель Гагарина забыл в машине приятеля карту и остался без денег
В Смоленской области уничтожили более 83 тонн фруктов
Смоляне увидят Парад Победы онлайн
Смолянка зарезала ножом гостя и скрыла свою причастность
В Смоленской области ребенок едва не задохнулся в игровой комнате
Смолянка может остаться без квартиры из-за долгов
В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов
Молодые профессионалы из Смоленской области получат гранты
В Смоленске квартира могла загореться из-за курения в постели
Открытый люк на дороге угрожает автомобилистам в Смоленске