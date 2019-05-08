В деревне Починка в ночном пожаре погибла женщина

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-08T08:40:47+03:00

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Женщина погибла в пожаре в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В двенадцатом часу ночи 7 мая горел двухквартирный деревянный дом в деревне Ламоново Починковкого района.

По словам пожарных, отстоять дом не удалось - огонь уничтожил кровлю, строение выгорело изнутри полностью.

- Оперативной группой установлено, что погибла 46-летняя женщина. Специалисты рассматривают как одну их основных версий - неосторожное обращение с огнем погибшей, - прокомментировали в МЧС.

Ранее в пожаре погибла еще одна женщина. Ей был всего 51 год. ЧП произошло 6 мая на Большой Краснофлотской. Из горящего четырехквартирного дома удалось спасти 51-летнего мужчину - его с сильным отравлением продуктами горения передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU