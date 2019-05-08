В Вязьме земля проваливается под ногами местных жителей
Люди боятся, что в ловушку могут попасть дети
ФОТО: ВКонтакте.
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В Вязьме земля проваливается под ногами местных жителей. Кадры с места ЧП появились в группе «Черный список Вязьма» соцсети ВКонтакте. На фотографиях видно, что грунт провалился в нескольких местах - ямы внушительных размеров образовались недалеко от детской площадки и на проезжей части.
По словам местных жителей, провал грунта произошел на улице Плотникова после того, как прорвала канализация.
- Несколько дней подряд текла канализация, - жалуются люди. - С водоканала к нам никто не ехал 4 дня. Пришлось самостоятельно прорубать тропинку небольшую, чтобы все фекалии текли на дорогу, а не на детскую площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU