СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-08T08:27:57+03:00

Люди боятся, что в ловушку могут попасть дети

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В Вязьме земля проваливается под ногами местных жителей. Кадры с места ЧП появились в группе «Черный список Вязьма» соцсети ВКонтакте. На фотографиях видно, что грунт провалился в нескольких местах - ямы внушительных размеров образовались недалеко от детской площадки и на проезжей части.

По словам местных жителей, провал грунта произошел на улице Плотникова после того, как прорвала канализация.

- Несколько дней подряд текла канализация, - жалуются люди. - С водоканала к нам никто не ехал 4 дня. Пришлось самостоятельно прорубать тропинку небольшую, чтобы все фекалии текли на дорогу, а не на детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU