2019-05-08T08:27:57+03:00
Происшествия

В Вязьме земля проваливается под ногами местных жителей

Люди боятся, что в ловушку могут попасть дети
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Вязьме земля проваливается под ногами местных жителей. Кадры с места ЧП появились в группе «Черный список Вязьма» соцсети ВКонтакте. На фотографиях видно, что грунт провалился в нескольких местах - ямы внушительных размеров образовались недалеко от детской площадки и на проезжей части.

По словам местных жителей, провал грунта произошел на улице Плотникова после того, как прорвала канализация.

- Несколько дней подряд текла канализация, - жалуются люди. - С водоканала к нам никто не ехал 4 дня. Пришлось самостоятельно прорубать тропинку небольшую, чтобы все фекалии текли на дорогу, а не на детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Смоленска снесут ларек с табаком
В Смоленской области с 13 мая начнется ремонт дорог
В Рославльском районе сгорел «ВАЗ»
На ремонт Смоленской областной больницы выделят около 20 млн рублей
В Рославле нашли автомобиль-«танк»
В деревне Починка в ночном пожаре погибла женщина
В Десногорске бойцовский пес загрыз маленькую собаку на глазах у ребенка
Смоленские налоговики подвели итоги работы интернет-сервисов
Сломанный светофор вызвал пробку на перекрестке в Смоленске
Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Смоленской области
В Смоленске бывший судебный пристав заплатит за подделку документов
В Смоленской области завершилась «Вахта Памяти-2019»
Раритетный автомобиль нашли в Смоленске
В Смоленской области уничтожили более 500 взрывоопасных предметов времен ВОВ
Женщина погибла на пожаре в квартире в Смоленске
В Смоленске пассажир напал на таксиста и похитил деньги
Житель Гагарина забыл в машине приятеля карту и остался без денег
В Смоленской области уничтожили более 83 тонн фруктов
Смоляне увидят Парад Победы онлайн
Смолянка зарезала ножом гостя и скрыла свою причастность
В Смоленской области ребенок едва не задохнулся в игровой комнате
Смолянка может остаться без квартиры из-за долгов
В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов
Молодые профессионалы из Смоленской области получат гранты
В Смоленске квартира могла загореться из-за курения в постели
Открытый люк на дороге угрожает автомобилистам в Смоленске