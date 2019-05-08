2019-05-08T11:08:54+03:00
Общество

На ремонт Смоленской областной больницы выделят около 20 млн рублей

Деньги планируют взять из резервного фонда администрации региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: wikimapia.org.ФОТО: wikimapia.org.
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На ремонт Смоленской областной больницы выделят около 20 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Деньги планируют взять из резервного фонда администрации региона. Средства будут направлены на ремонт пищеблока, в котором не было ремонта более 30 лет.

- Планируется капитально отремонтировать ветхую кровлю, заменить электросетии, систему водоснабжения и канализации пищеблока, реконструировать фасад здания. Также будет обновлена система отопления и сделан ремонт всех помещений, - прокомментировали в администрации.

К работам намерены приступить в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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