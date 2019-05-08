В Рославльском районе сгорел «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-08T10:50:23+03:00

«Десятка» выгорела полностью за считанные минуты

Изменить размер текста: A A

В деревне Бодровка Рославльского района за считанные минуты сгорел «ВАЗ» десятой модели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел вечером 7 мая.

Пылающий автомобиль пытались потушить огнеборцы 13 спасательной части. Но отстоять машину не удалось. От транспортного средства осталась груда металла.

Специалисты считают, что машина могла загореться по электротехнической причине.

ИСТОЧНИК KP.RU