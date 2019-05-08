В Рославльском районе сгорел «ВАЗ»
«Десятка» выгорела полностью за считанные минуты
ФОТО: pixabay.com.
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В деревне Бодровка Рославльского района за считанные минуты сгорел «ВАЗ» десятой модели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел вечером 7 мая.
Пылающий автомобиль пытались потушить огнеборцы 13 спасательной части. Но отстоять машину не удалось. От транспортного средства осталась груда металла.
Специалисты считают, что машина могла загореться по электротехнической причине.
ИСТОЧНИК KP.RU