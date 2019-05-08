2019-05-08T12:56:59+03:00
Спорт

Смолян приглашают на дзюдо

Третий межрегиональный турнир среди юниоров состоится 12 мая во Дворце спорта «Юбилейный»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива Смоленской областной Думы.ФОТО: из архива Смоленской областной Думы.
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Смолян приглашают на дзюдо, сообщает пресс-служба областной Думы. Третий межрегиональный турнир среди юниоров состоится 12 мая во Дворце спорта «Юбилейный». В областной центр приедут спортсмены 2000-2002 гг. рождения из разных российских регионов. Организаторами выступят региональное отделение Партии «Единая Россия» и Федерация дзюдо Смоленской области.

Соревнования по дзюдо в таком формате пройдут в Смоленске уже в третий раз. Они посвящены главному празднику страны - Дню Победы.

Начало поединков в 11:00.

За звание чемпиона поборются 300 юниоров в восьми весовых категориях.

Торжественная церемония открытия масштабного турнира по дзюдо состоится в 13:00. После этого пройдут финальные поединки, а также награждение победителей и призеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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