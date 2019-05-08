СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-08T15:15:00+03:00

9 мая - главный праздник для всех россиян, заметил губернатор

Изменить размер текста: A A

В Смоленске провели торжественный митинг ко Дню Победы, сообщает пресс-служба губернатора. Встреча прошла в сквере Памяти Героев.

Губернатор Алексей Островский, присутствующий на митинге заметил, что 9 мая - главный праздник для всех россиян, а затем поблагодарил ветеранов за ратный подвиг.

- Дорогие ветераны, как можно больше здоровья и светлых радостных дней. Вечная память павшим героям, - сказал глава региона.

ФОТО: admin-smolensk.ru.

После митинга, заупокойной литии по погибшим войнам, участники митинга почтили память павших в годы Великой Отечественной войны Минутой молчания, а затем возложили цветы к Вечному огню. Завершилось мероприятие маршем роты Почетного караула.

ИСТОЧНИК KP.RU