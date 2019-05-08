Водитель швейной фабрики подозревается в краже дорогой ткани
Предприятию нанесен ущерб в 380 тысяч рублей
ФОТО: pixabay.com.
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Водитель швейной фабрики подозревается в краже дорогой ткани, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Нанесенный ущерб предприятию составил 380 тысяч рублей.
По словам полицейских, нехватку ткани обнаружили сотрудники фабрики в процессе работы. - Под подозрение пал 48-летний водитель фабрики, который занимался перевозкой материала. Мужчина не стал отпираться и пояснил полицейским, что похитил трикотаж, чтобы в дальнейшем его продать, - рассказали в УМВД.
Возбуждено уголовное дело. Материал возвращен владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU