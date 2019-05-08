СЕГОДНЯ 20:20 2019-05-08T20:22:09+03:00

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Смоленские железнодорожники поздравили ветеранов. У стелы погибшим в годы Великой Отечественной войны железнодорожникам состоялся митинг памяти, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба МЖД.

В нем приняли участие руководители Смоленского региона Московской железной дороги и регионального подразделения Дорпрофжел, ветераны-железнодорожники, работники предприятий, молодые железнодорожники, представители общественных организаций, жители города-героя Смоленска.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Выступая на митинге, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подчеркнул, что железная дорога во время войны была главной транспортной артерией страны. Железнодорожники чтят подвиги своих отцов и матерей, которые обеспечивали бесперебойную доставку на фронт войск и боевой техники.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили венки и цветы к стеле погибшим железнодорожникам.

После митинга во Дворце культуры железнодорожников состоялся вечер отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны и железнодорожного транспорта. С Днем Победы ветеранов и работников стальных магистралей поздравили воспитанники детского сада ОАО «РЖД», творческие коллективы Дворца культуры железнодорожников и города Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU