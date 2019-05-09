СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-09T08:31:55+03:00

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В Смоленске открыли аллею городов воинской Славы России, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Торжественное мероприятие прошло в сквере Памяти Героев накануне Дня Победы.

Как сообщают сотрудники пресс-службы городской администрации, на аллее появилось четыре стелы, на каждой из которых представлен перечень городов воинской Славы.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что работы по их установке оплатила одна из фирм города. Также у крепостной стены была восстановлена разрушенная брусчатка.

ИСТОЧНИК KP.RU