В Смоленске открыли аллею городов воинской Славы России
Торжественное мероприятие прошло в сквере Памяти Героев накануне Дня Победы
ФОТО: пресс-служба городской администрации.
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В Смоленске открыли аллею городов воинской Славы России, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Торжественное мероприятие прошло в сквере Памяти Героев накануне Дня Победы.
Как сообщают сотрудники пресс-службы городской администрации, на аллее появилось четыре стелы, на каждой из которых представлен перечень городов воинской Славы.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что работы по их установке оплатила одна из фирм города. Также у крепостной стены была восстановлена разрушенная брусчатка.
ИСТОЧНИК KP.RU