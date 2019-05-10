2019-05-10T11:37:57+03:00
Общество

Густой туман стал причиной необычного салюта в Смоленске

В отдаленных районах залпов не было видно вообще
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Плотный туман стал причиной необычного салюта в Смоленске. ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.Плотный туман стал причиной необычного салюта в Смоленске. ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.
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Густой туман стал причиной необычного салюта в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

- В этом году действие получилось необычным, - сообщили в администрации. - В отдаленных микрорайонах фейерверк был похож на зарницу.

А в некоторых залпов не было видно вообще, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск».

9 мая 2019 года Смоленск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. ФОТО: пресс-служба администрации региона.

9 мая 2019 года Смоленск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. ФОТО: пресс-служба администрации региона.

Напомним, 9 мая 2019 года Смоленск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. В праздничном параде приняли участие более полутора тысяч человек. После завершения шествия по центральным улицам Смоленска традиционно прошла колонна «Бессмертного полка». Участниками акции стали более 30 тысяч человек.

9 мая 2019 года Смоленск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. ФОТО: пресс-служба администрации региона.

9 мая 2019 года Смоленск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. ФОТО: пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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