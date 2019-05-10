Густой туман стал причиной необычного салюта в Смоленске
Густой туман стал причиной необычного салюта в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города.
- В этом году действие получилось необычным, - сообщили в администрации. - В отдаленных микрорайонах фейерверк был похож на зарницу.
А в некоторых залпов не было видно вообще, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск».
9 мая 2019 года Смоленск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. ФОТО: пресс-служба администрации региона.
Напомним, 9 мая 2019 года Смоленск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. В праздничном параде приняли участие более полутора тысяч человек. После завершения шествия по центральным улицам Смоленска традиционно прошла колонна «Бессмертного полка». Участниками акции стали более 30 тысяч человек.
9 мая 2019 года Смоленск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. ФОТО: пресс-служба администрации региона.
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