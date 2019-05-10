СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-10T12:25:06+03:00

Речь идет об учреждениях на Королевке и в Алтуховке

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Губернатор потребовал ускорить открытие двух детских садов в Смоленске - на Королевке и в Алтуховке, сообщает пресс-служба главы региона. Совещание по этому поводу прошло в праздничный день, 9 мая.

- Основная задача нашего сегодняшнего совещания – синхронизировать все заинтересованные стороны с целью сокращения сроков ввода детских садов в эксплуатацию, - сказал глава региона.

Заместитель губернатора пояснила, что учреждения смогут принять по 150 детей. При этом их особенностью станет расположение на первых этажах зданий ясельных групп по 80 мест. Проект сейчас проходит корректировку.

Учреждения сначала введут в эксплуатацию, потом региональные власти их выкупят, зарегистрируют в собственность, передадут муниципальным образованиям и потом они пройдут лицензирование, сообщила начальник департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Соколова.

- От момента ввода детского сада в эксплуатацию до получения лицензии с учетом всех этапов пройдет около двух недель, если не будет никаких задержек с Регпалатой. А параллельно, пока детские сады будут строиться, мы туда пригласим и Государственный пожарный надзор, и Роспотребнадзор, чтобы, как только они окажутся в собственности, в кратчайшие сроки все документы были выданы. У нас опыт такой работы уже есть, - заверила глава департамента по строительству и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU