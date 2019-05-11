Случайный знакомый украл у нетрезвого смолянина телефон, карту и деньги

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-11T10:22:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Случайный знакомый украл у нетрезвого смолянина мобильный телефон, карту и деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчины познакомились на улице. Потерпевший попросил у прохожего вызвать и оплатить ему такси, для чего протянул мобильный телефон и деньги. А потом мужчина уснул.

- Пропажу имущества и денег потерпевший заметил, когда проснулся. У него исчезли 2000 рублей наличных и 13 тысяч были списаны с карты, - рассказали в полиции. - Заблокировав счет, смолянин обратился в УМВД.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемый живет в Смоленске по разным адресам. Через некоторое время его задержали. Мужчина признался, что сделал несколько покупок в продуктовом магазине, а когда карта оказалась заблокированной, выбросил ее.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU