2019-05-11T10:45:39+03:00
Общество

В поселке под Смоленском уничтожают березовую рощу и детскую площадку

Вырубка происходит в угоду частным застройщикам, говорят местные жители
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ФОТО: скриншот видео ovk O, youtube.com.ФОТО: скриншот видео ovk O, youtube.com.
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В поселке под Смоленском уничтожают березовую рощу и детскую площадку. Вырубка происходит в угоду частным застройщикам, говорят местные жители. Запись с просьбой о помощи появилась на одном из каналов youtube.com.

Жители поселка вспоминают, как 30-40 лет назад высаживались березы. А семь лет назад силами местных жителей и депутата появилась спортивная площадка. Но теперь все это может исчезнуть, если в поселке продолжится строительство коттеджей.

- Если рощу вырубят, детям будет негде гулять и заниматься спортом. Рядом взрослые и детские Вишенки… Мы намерены выйти на митинг, чтобы предотвратить застройку… Ведь уже и колышки набили, - сетуют люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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