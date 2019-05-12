2019-05-12T17:33:41+03:00
Общество

Смоленский драмтеатр может стать филиалом Мариинского театра

Губернатор Алексей Островский рассказал о перспективах сотрудничества
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.
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Смоленский драмтеатр может стать филиалом Мариинского театра, сообщает пресс-служба главы региона. О перспективах сотрудничества рассказал губернатор Алексей Островский. - Возможно, когда-либо наш драматический театр станет филиалом Мариинки. Но это очень большой путь, очень сложная и долгая работа. Буквально в ближайшее время мы продолжим дискуссию по этому поводу в рамках Петербургского международного экономического форума, - сообщил Алексей Островский перед выступлением оркестра под руководством Валерия Гергиева, накануне посетившего областной центр. В ответ Валерий Гергиев отметил, что в смоленском театре есть все для того, чтобы он был очагом культуры. Планируется, что к осени будет разработана дорожная карта и в театре появятся небольшие совместные проекты. В дальнейшим сотрудничество позволит возродить традиции оперы и балета в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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