Движение машин перекроют в Смоленске из-за ночного ремонта дорог
Движение машин перекроют в Смоленске из-за ночного ремонта дорог, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 14 мая дорожники приступят к работам по замене асфальта. Первым делом, приводить в порядок начнут Заднепровье.
Как говорят сотрудники администрации, чтобы не создавать пробки, на ряде улиц работы будут проводиться ночью. Так, уже завтра ограничат движение транспорта по улицам Свердлова, Лавочкина (от пересечения с улицей Котовского до Витебского шоссе), Соболева (от «Горводоканала» до Большой Советской), Крупской, проспекту Гагарина.
Всего работы пройдут на 16 участках улиц. Горожан просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее продумать маршруты движения и парковки.
ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.
ИСТОЧНИК KP.RU