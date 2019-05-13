2019-05-13T06:27:07+03:00
Общество

Движение машин перекроют в Смоленске из-за ночного ремонта дорог

Работы по замене асфальта начнутся с Заднепровья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.
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Движение машин перекроют в Смоленске из-за ночного ремонта дорог, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 14 мая дорожники приступят к работам по замене асфальта. Первым делом, приводить в порядок начнут Заднепровье.

Как говорят сотрудники администрации, чтобы не создавать пробки, на ряде улиц работы будут проводиться ночью. Так, уже завтра ограничат движение транспорта по улицам Свердлова, Лавочкина (от пересечения с улицей Котовского до Витебского шоссе), Соболева (от «Горводоканала» до Большой Советской), Крупской, проспекту Гагарина.

Всего работы пройдут на 16 участках улиц. Горожан просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее продумать маршруты движения и парковки.

ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.

ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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