В Починке восстановили парк Победы

СЕГОДНЯ 06:34 2019-05-13T06:34:56+03:00

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В Починке посадили новые деревья в парке Победы, заложенном ранее в ознаменование 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба облдумы. Более ста саженцев елей и сосен появились на месте утраченной аллеи в результате пала травы. Инициаторами акции «Посади дерево» выступили местное отделение партии «Единая Россия» и неравнодушные жители Шмаковского сельского поселения.

На небольшом митинге перед посадкой деревьев говорилось о значимости мероприятия для сохранения исторической памяти, о том, что связь поколений продолжается. Акция в память о воинах-освободителях объединила разных людей. Взрослые привели детей, многие принесли фотографии не вернувшихся с войны родственников, с которыми планируют пройти 9 мая в колонне «Бессмертного полка».

- Мы едины в наших главных ценностях, а наши главные ценности - это наша родина, это мирное небо над головой, - отметил на митинге перед посадкой деревьев председатель областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

ФОТО: smoloblduma.ru.

Несмотря на зарядивший дождь, труд был в радость. Люди работали от души, ведь восстановить парк было, в том числе, их инициативой. Александр Махаев давно мечтал о парке в Починке, посвященном подвигу советского народа. И с болью узнав, что ранее посаженые деревья погибли от огня, решил все исправить. Еще до сегодняшней акции вместе с семьей и инициативной группой посадил клены и дубы, а затем обратился за помощью.

Местное отделение «Единой России» сразу откликнулось. Результат, по мнению Александра, отличный: «Парк будет, дай Бог. Парк победителям, которые сражались за нашу землю».

Порядка ста двадцати саженцев были высажены ровными рядами. Как сообщила депутат областной Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Андреенкова, теперь парк будет находиться под самым пристальным вниманием местного отделения, чтобы впредь избежать неприятностей.

- Починковское отделение взяло под крыло парк Победы. Это для нас дело чести. Будем проводить ежемесячные субботники, окашивать, поливать деревья и проводить другие необходимые работы, - заверила Анна Владимировна.

Благородное дело посадить деревья в канун праздника Победы - только начало, говорили организаторы акции. Далее планируется благоустройство парка, чтобы со времени он стал одним из излюбленных мест для отдыха и, конечно, местом поклонения героическому прошлому.

- Сегодня собрались инициативные люди, направили приглашение в мой адрес и я счел нужным в обязательном порядке прибыть и посадить эти деревья. Это будет память, и эта память будет на века, - подчеркнул Игорь Ляхов. - Я уверен, это только начало. Я также убежден, что заявление моих коллег-однопартийцев будет выполнено. И при поддержке действующего Главы муниципального образования Голуба Александра Владимировича, при поддержке моей коллеги Андреенковой Анны Владимировны, депутата от данной территории, этот парк будет ухожен и со временем преобразится, как это уже было в Холм-Жирковском районе, где в один год мы посадили деревья, на второй год проложили дорожки, а на третий год - это было в прошлом году, мы установили памятник.

Мероприятие завершилось символическим построением участников акции, которые с портретами воинов-красноармейцев встали у посаженных деревьев, почтив их память. Как отметила Анна Андреенкова, «они ушли, но память жива, а, значит, они с нами».

ИСТОЧНИК KP.RU