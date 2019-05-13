2019-05-13T07:19:58+03:00
Общество

В Смоленске на пять дней отключат горячую воду

Технические работы пройдут на ряде теплопунктов и в котельных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске на пять дней отключат горячую воду, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На ряде теплопунктов и в котельных пройдут технические работы.

Коммунальщики предупреждают, что работы могут завершиться раньше, и тогда вода быстрее вернется в квартиры смолян.

В зону отключения попали дома по следующим адресам:

Багратиона 11Б, 13А, Николаева 34В, 36А, Н. Неман 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 12 (д/с № 2 «Смоляночка»), 14, 16, 18, 20

Строгань 3, 3А, 4 (д/с № 73 «Малыш»), 5, 6, 7, 7Б, 9, 14

Нахимова 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22, Багратиона 22А, 55, 55А, 55Б

Кловская 27, 29

Б. Советская 13, 15, 17/1, Докучаева 11

Николаева 3, 5, пр-т Гагарина 12/1, 12 А, 12 Б, 14/2, Октябрьской рев. 13

Кирова 36

Николаева 14, 14А

Беляева 45, Витебское шоссе 1А, 1/37, 3/20

Николаева 4

ИСТОЧНИК KP.RU

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