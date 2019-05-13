СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-13T08:44:14+03:00

Спортсмены из 18 регионов России вышли на татами, чтобы не только испытать свои силы, но и отдать дань памяти героям, погибшим в годы ВОВ

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В Смоленске прошел межрегиональный турнир по дзюдо, сообщает пресс-служба облдумы. Спортсмены из 18 регионов России вышли на татами, чтобы не только испытать свои силы, но и отдать дань памяти героям, погибшим в годы ВОВ.

По словам сотрудников пресс-службы, это уже третьи соревнования среди юниоров, которые прошли в нашем городе. В нынешнем году они посвящены 74-й годовщине со Дня Победы.

По словам секретаря регионального отделения партии Игоря Ляхова, основная задача турнира – привлечь как можно больше молодежи к данному виду спорта, воспитать здоровое поколение и привить им чувство патриотизма.

- Сегодняшний межрегиональный турнир по дзюдо традиционно посвящен Дню Победы. Мы должны помнить подвиг наших ветеранов, ведь они ценой своей жизни отстояли независимость нашей страны, - сказал Игорь Ляхов.

После торжественной части делегация возложила цветы к Вечному огню у Кургана Бессмертия в Реадовском парке.

Первенство прошло в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» при поддержке администрации Смоленской области и Федерации дзюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU