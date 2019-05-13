Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео
Барсук и енот ищут корм на подкормочной площадке
ФОТО: pixabay.com.
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Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео. Сотрудники нацпарка выложили в интернет, как барсук и енот ищут корм на подкормочной площадке.
По словам сотрудников природоохранной территории, животных запечатлела фотоловушка.
На кадрах видно, что дикие звери не конфликтуют друг с другом, а спокойно ужинают недалеко от установленной камеры.
Видео: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.
Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео.Барсук и енот ищут корм на подкормочной площадке. Видео: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU