2019-05-13T10:51:47+03:00
Общество

Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео

Барсук и енот ищут корм на подкормочной площадке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео. Сотрудники нацпарка выложили в интернет, как барсук и енот ищут корм на подкормочной площадке.

По словам сотрудников природоохранной территории, животных запечатлела фотоловушка.

На кадрах видно, что дикие звери не конфликтуют друг с другом, а спокойно ужинают недалеко от установленной камеры.

Видео: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.

Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео.Барсук и енот ищут корм на подкормочной площадке. Видео: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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