СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-13T10:51:47+03:00

Барсук и енот ищут корм на подкормочной площадке

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Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео. Сотрудники нацпарка выложили в интернет, как барсук и енот ищут корм на подкормочной площадке.

По словам сотрудников природоохранной территории, животных запечатлела фотоловушка.

На кадрах видно, что дикие звери не конфликтуют друг с другом, а спокойно ужинают недалеко от установленной камеры.

Видео: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/708354" frameborder="0"></iframe> Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео.Барсук и енот ищут корм на подкормочной площадке. Видео: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU