Под Смоленском в ДТП иномарки со столбом пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-13T11:24:50+03:00

На место происшествия выезжали три пожарных и автоцистерна

Изменить размер текста: A A

Под Смоленском в ДТП иномарки со столбом пострадал 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место происшествия выезжали три пожарных и автоцистерна.

Авария произошла в первом часу ночи 13 мая у дома №122 на 4-м переулке Карла Маркса в Рославле.

- Водитель «Рено Логан» не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, съехал с дороги и врезался в столб. В результате ДТП с полученными травмами он был доставлен в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU