2019-05-13T11:24:50+03:00
Происшествия

Под Смоленском в ДТП иномарки со столбом пострадал мужчина

На место происшествия выезжали три пожарных и автоцистерна
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.ФОТО: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.
Изменить размер текста:

Под Смоленском в ДТП иномарки со столбом пострадал 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место происшествия выезжали три пожарных и автоцистерна.

Авария произошла в первом часу ночи 13 мая у дома №122 на 4-м переулке Карла Маркса в Рославле.

- Водитель «Рено Логан» не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, съехал с дороги и врезался в столб. В результате ДТП с полученными травмами он был доставлен в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24