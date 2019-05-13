Под Смоленском в ДТП иномарки со столбом пострадал мужчина
На место происшествия выезжали три пожарных и автоцистерна
ФОТО: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.
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Под Смоленском в ДТП иномарки со столбом пострадал 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место происшествия выезжали три пожарных и автоцистерна.
Авария произошла в первом часу ночи 13 мая у дома №122 на 4-м переулке Карла Маркса в Рославле.
- Водитель «Рено Логан» не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, съехал с дороги и врезался в столб. В результате ДТП с полученными травмами он был доставлен в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды областного УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU