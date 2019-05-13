2019-05-13T12:00:26+03:00
Общество

Четыре двойни родилось в Смоленске в апреле

Всего на свет появилось 290 мальчиков и девочек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Четыре двойни родилось в Смоленске в апреле, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Всего на свет появилось 290 детей - 142 мальчика и 148 девочек.

По словам сотрудников администрации за этот же промежуток времени в городском комитете ЗАГС союз скрепили 124 пары.

Ранее, «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в январе родилось пять двоен, в феврале - четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24