Четыре двойни родилось в Смоленске в апреле
Всего на свет появилось 290 мальчиков и девочек
ФОТО: pixabay.com.
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Четыре двойни родилось в Смоленске в апреле, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Всего на свет появилось 290 детей - 142 мальчика и 148 девочек.
По словам сотрудников администрации за этот же промежуток времени в городском комитете ЗАГС союз скрепили 124 пары.
Ранее, «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в январе родилось пять двоен, в феврале - четыре.
ИСТОЧНИК KP.RU