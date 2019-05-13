2019-05-13T13:43:47+03:00
Происшествия

Велосипедист пострадал в ДТП на трассе М1 в Смоленской области

Мужчина не справился с управлением, двигаясь по тротуару
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Велосипедист пострадал в ДТП на трассе М1 в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла около 18.50 на 300 км дороги в Сафоновском районе. Мужчина 1952 года рождения не справился с управлением, двигаясь по тротуару. По словам полицейских, велосипедист «совершил опрокидывание» и получил травмы. Ранее в Рославле водитель иномарки столкнулся со столбом. Пострадал 52-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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