Велосипедист пострадал в ДТП на трассе М1 в Смоленской области
Мужчина не справился с управлением, двигаясь по тротуару
ФОТО: pixabay.com.
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Велосипедист пострадал в ДТП на трассе М1 в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла около 18.50 на 300 км дороги в Сафоновском районе. Мужчина 1952 года рождения не справился с управлением, двигаясь по тротуару. По словам полицейских, велосипедист «совершил опрокидывание» и получил травмы. Ранее в Рославле водитель иномарки столкнулся со столбом. Пострадал 52-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU