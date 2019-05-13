2019-05-13T14:56:47+03:00
Происшествия

В Смоленске ищут пропавшую без вести 56-летнюю женщину

Неделю назад Наталья Бортникова ушла из дома на Королевке и не вернулась
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ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске ищут пропавшую без вести 56-летнюю женщину. Информация о начале поисков появилась на сайте ПСО «Сальвар».

Поисковики отмечают, что пропавшая Наталья Бортникова проживала на Королевке - именно там ее видели в последний раз.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей смолянке, просят связаться с правоохранительными органами или поисковиками.

Приметы пропавшей: Наталья Валерьевна ростом 160 см, среднего телосложения, лицо худощавое, темноволосая, глаза тесно-карие. На лице у женщины родинка.

В день исчезновения была одета в светлые джинсы и теплый вязаный кардиган коричневого цвета.

Поисковики говорят, что пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

ФОТО: ПСО "Сальвар".

ИСТОЧНИК KP.RU

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