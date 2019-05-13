В Смоленске ищут пропавшую без вести 56-летнюю женщину
В Смоленске ищут пропавшую без вести 56-летнюю женщину. Информация о начале поисков появилась на сайте ПСО «Сальвар».
Поисковики отмечают, что пропавшая Наталья Бортникова проживала на Королевке - именно там ее видели в последний раз.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей смолянке, просят связаться с правоохранительными органами или поисковиками.
Приметы пропавшей: Наталья Валерьевна ростом 160 см, среднего телосложения, лицо худощавое, темноволосая, глаза тесно-карие. На лице у женщины родинка.
В день исчезновения была одета в светлые джинсы и теплый вязаный кардиган коричневого цвета.
Поисковики говорят, что пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.
ФОТО: ПСО "Сальвар".
ИСТОЧНИК KP.RU