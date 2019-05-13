Смолянка пожаловалась губернатору на незаконно построенный дом

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-13T16:10:50+03:00

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Смолянка пожаловалась губернатору на незаконно построенный многоэтажный дом на Трамвайном проезде: Людмила Шевченко обратилась к Алексею Островскому за помощью, так как живет в непосредственной близости к строению. Женщине крайне неудобно соседство с высоким зданием, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Алексей Островский ответил, что знаком с ситуацией, но пока повлиять на ее исход не может. Дело в том, что здание по решению суда подлежит сносу, но его владелец требование не выполняет. Более того, есть люди, которые купили в доме квартиры.

- Я даю поручение Вам, Руслан Геннадьевич [Черных, вице-губернатор], совместно с Геннадием Владимировичем [Наумовым, начальник департамента государственного строительного и технического надзора] провести работу по понуждению людей как заинтересованной стороны к подаче исковых заявлений с предупреждением, что, если они данные действия не предпримут, то мы как администрация области, несмотря на возможное ущемление их прав, будем вынуждены в интересах данной заявительницы обратиться в службу судебных приставов, чтобы та реально понудила собственника к сносу дома, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU