СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-13T16:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр Смоленска перекроют из-за благотворительной акции «Белый цветок», сообщает комитет по информационной политике администрации города. Движение машин запретят 26 мая с 12.00 до 13.00 на пяти улицах - Большой Советской (от Успенского собора до улицы Козлова), Козлова (от улицы Большая Советская до улицы Коненкова), Коненкова (от улицы Коненкова до улицы Кирилла и Мефодия), Кирилла Мефодия (от улицы Пржевальского до улицы Карла Маркса), Карла Маркса (от улицы Кирилла и Мефодия до улицы Октябрьской революции). Автомобилистов просят с пониманием отнестись к решению и заранее продумать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU