В колонию Рославля пытались отправить запрещенные предметы и таблетки квадрокоптером
Запрещенные предметы и таблетки пытались отправить в колонию №6 города Рославля квадрокоптером, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Но устройство потеряло управление и приземлилось не там, где нужно.
По словам сотрудников пресс-службы, падение техники произошло во время задержания его владельцев. Аппарат с привязанным к нему свертком упал с внешней стороны исправительного учреждения. Людей, управлявших устройством и того, кому предназначалась посылка, пока задержать не удалось.
Впоследствии выяснилось, что внутри свертка были три мобильных телефона и 70 таблеток сильнодействующего препарата.
- В настоящее время устанавливается, кому принадлежал квадрокоптер и запрещенная посылка, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU