В колонию Рославля пытались отправить запрещенные предметы и таблетки квадрокоптером

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-14T07:03:40+03:00

Устройство потеряло управление и приземлилось не там, где нужно

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Запрещенные предметы и таблетки пытались отправить в колонию №6 города Рославля квадрокоптером, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Но устройство потеряло управление и приземлилось не там, где нужно.

По словам сотрудников пресс-службы, падение техники произошло во время задержания его владельцев. Аппарат с привязанным к нему свертком упал с внешней стороны исправительного учреждения. Людей, управлявших устройством и того, кому предназначалась посылка, пока задержать не удалось.

Впоследствии выяснилось, что внутри свертка были три мобильных телефона и 70 таблеток сильнодействующего препарата.

- В настоящее время устанавливается, кому принадлежал квадрокоптер и запрещенная посылка, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU