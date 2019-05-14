СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-14T08:07:07+03:00

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Смоленских автомобилистов разводят на деньги: неизвестные требуют с водителей заплатить за нарушение правил парковки 490 рублей, сообщают пользователи «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

Несколько автомобилистов уже получили предупреждения и едва не попали в ловушку мошенников.

По информации подписчиков паблика, листовки со штрафом неизвестные кладут на машину, которая припаркована в нарушения правил, и требуют, чтобы автомобилист в течение двух дней перевел деньги на киви-кошелек. В противном случае данные о нарушении будут переданы в ГИБДД.

Смоляне уверены, что это новый способ выманивания денег.

- Это развод, никто заявление не напишет, так как при подаче на твой автомобиль заявления в ГИБДД, жалобщик должен будет оставить свои паспортные данные и при твоём встречном иске ему будет светить гораздо больше, - написал один из подписчиков.

ФОТО: ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU