СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-14T10:14:59+03:00

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В Смоленской области наградили «Семью года», сообщает группа «Островский в эфире». Победу в конкурсе одержали пять пар: в номинации «Сельская семья» – семья Михаила Семеновича и Надежды Николаевны Селезневых (Сычевский район); «Многодетная семья» – семья Дмитрия Александровича и Ольги Ивановны Тимофеевых (Вяземский район); «Семья – хранитель традиций» – семья Геннадия Петровича и Ирины Григорьевны Кулешовых (Шумячский район); «Золотая семья» – семья Александра Владимировича и Нины Васильевны Ковалевых (Велижский район) и «Молодая семья» – семья Сергея Сергеевича и Дарьи Сергеевны Тельновых (Сафоновский район).

Теперь победителям предстоит сразиться с другими конкурсантами на Всероссийском этапе состязания.

Напомним, конкурс «Семья года» стартовал весной 2019 года. За победу боролись 48 команд.

Ранее смоляне трижды удостаивались наград Всероссийского конкурса - в 2016 году семья Григория Александровича и Олеси Юрьевны Кравцовых (Ярцевский район) одержала выиграла в номинации «Многодетная семья», в 2017 году Борис Платонович и Надежда Васильевна Волковы (Ярцевский район) были отмечены как «Золотая семья России», а в 2018 году семья Сергея Геннадьевича и Ксении Сергеевны Шумиловых (Смоленский район) стала победителем в номинации «Молодая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU