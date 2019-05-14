2019-05-14T10:14:59+03:00
Общество

В Смоленской области наградили «Семью года»

Победители представят регион на всероссийском уровне
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: пресс-служба администрации региона.ФОТО: пресс-служба администрации региона.
Изменить размер текста:

В Смоленской области наградили «Семью года», сообщает группа «Островский в эфире». Победу в конкурсе одержали пять пар: в номинации «Сельская семья» – семья Михаила Семеновича и Надежды Николаевны Селезневых (Сычевский район); «Многодетная семья» – семья Дмитрия Александровича и Ольги Ивановны Тимофеевых (Вяземский район); «Семья – хранитель традиций» – семья Геннадия Петровича и Ирины Григорьевны Кулешовых (Шумячский район); «Золотая семья» – семья Александра Владимировича и Нины Васильевны Ковалевых (Велижский район) и «Молодая семья» – семья Сергея Сергеевича и Дарьи Сергеевны Тельновых (Сафоновский район).

Теперь победителям предстоит сразиться с другими конкурсантами на Всероссийском этапе состязания.

Напомним, конкурс «Семья года» стартовал весной 2019 года. За победу боролись 48 команд.

Ранее смоляне трижды удостаивались наград Всероссийского конкурса - в 2016 году семья Григория Александровича и Олеси Юрьевны Кравцовых (Ярцевский район) одержала выиграла в номинации «Многодетная семья», в 2017 году Борис Платонович и Надежда Васильевна Волковы (Ярцевский район) были отмечены как «Золотая семья России», а в 2018 году семья Сергея Геннадьевича и Ксении Сергеевны Шумиловых (Смоленский район) стала победителем в номинации «Молодая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух смолян подозревают в убийстве оленей
В Смоленском Поозерье хищник напал на гнездо птицы
В центре Смоленска произошла авария с маршруткой
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет на вокзале в Смоленске
Смоленских автомобилистов разводят на деньги
В Смоленске завершены поиски 56-летней женщины
Телефоны и таблетки пытались отправить в колонию Рославля квадрокоптером
В Смоленском районе построят новую станцию очистки воды
В центре Смоленска 26 мая ограничат движение машин
Смолянка пожаловалась губернатору на незаконно построенный дом
В Смоленске ищут пропавшую без вести 56-летнюю женщину
Велосипедист пострадал в ДТП на трассе М1 в Смоленской области
Четыре двойни родилось в Смоленске в апреле
Под Смоленском в ДТП иномарки со столбом пострадал мужчина
Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео
В Гагарине ночью вспыхнула машина
В Смоленске прошел межрегиональный турнир по дзюдо
В Смоленске на пять дней отключат горячую воду
В Починке восстановили парк Победы
Движение машин перекроют в Смоленске из-за ночного ремонта дорог
Смоленский драмтеатр планируют сделать филиалом Мариинского театра
Смоленские подростки рискуют жизнью, играя в недостроенном доме