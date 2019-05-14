2019-05-14T09:16:34+03:00
Общество

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет на вокзале в Смоленске

Ее цель – привлечь внимание людей к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и рассказать о методах противодействия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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Железнодорожники Смоленского региона Московской железной дороги примут участие в шестой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которую поддержала компания «РЖД». Основная цель акции – привлечь внимание людей к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и рассказать о методах противодействия.

С 14 по 19 мая на железнодорожном вокзале Смоленска пройдут промоакции. Железнодорожники вручат пассажирам информационные памятки с адресами официального сайта акции и страниц в социальных сетях. Также на листовки нанесен специальный QR-код, с помощью которого можно подробнее узнать о вирусе иммунодефицита, профилактике и лечении заболевания, центрах поддержки и другую полезную информацию.

Для студентов железнодорожных учебных заведений медицинские специалисты ОАО «РЖД» проведут профилактические лекции, поскольку, по мнению экспертов, именно молодежь находится в группе риска. Аналогичные мероприятия пройдут во всех регионах Московской железной дороги.

Эксперты отмечают, что вирус иммунодефицита является одним из наиболее серьезных заболеваний. Население России составляет более 146 млн человек, из них с ВИЧ живет около 900 тыс. человек. Каждый час в России этим заболеванием заражается около 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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