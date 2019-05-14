14 Май 17:06 2019-05-14T17:06:21+03:00

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Смоленская школа №33 получила звание лауреата Всероссийского конкурса, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Учреждение отмечено как лучшая инновационная образовательная организация.

По информации сотрудников администрации, руководство школы получило диплом и медаль.

- Эксперты оценили высокий потенциал проектируемой модели «Школа - Центр социально-контекстного образования», что позволяет внедрять в практику теорию контекстного образования в современной школе, генерировать современные образовательные продукты и быть на высоте по качеству общего образования, - говорится в сообщении.

Работа проводится в статусе научно-образовательной площадки ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» под научным руководством академика Андрея Вербицкого.

Отметим, смоленская школа №33 - активный участник конкурсов. Образовательное учреждение имеет большое количество наград различного масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU