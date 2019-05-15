2019-05-15T07:32:30+03:00
Общество

Смоленская прокуратура заинтересовалась высокими бордюрами

Права инвалидов нарушаются на ряде улиц
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленская прокуратура заинтересовалась высокими бордюрами у остановок общественного транспорта.Смоленская прокуратура заинтересовалась высокими бордюрами у остановок общественного транспорта.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Районная прокуратура заинтересовалась высокими бордюрами в Смоленске, сообщает пресс-служба надзорного органа. Проверка показала, что на ряде улиц нарушаются права людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам сотрудников прокуратуры, нарушения выявлены на Багратиона, Пржевальского и Николаева. Там, у остановок общественного транспорта, бортовой камень чересчур высокий для человека, имеющего проблемы со здоровьем.

- Прокуратура Ленинского района вынесла представление в адрес главы города Смоленска. Материалы рассмотрены и удовлетворены. Администрацией города приняты меры к занижению бордюра, - рассказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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