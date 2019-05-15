Ночью в Смоленске горел частный дом
Огонь тушили две автоцистерны и шесть пожарных
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Ночью в Смоленске горел частный дом, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 4.02 15 мая на улице Толстого.
По словам спасателей, тушить огонь выезжали две автоцистерны и шесть пожарных.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливается специалистами.
Ранее ночью в Гагарине вспыхнула машина. Огонь повредил заднее сиденье «девятки», закопчен салон.
ИСТОЧНИК KP.RU