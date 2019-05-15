2019-05-15T09:43:34+03:00
Происшествия

Ночью в Смоленске горел частный дом

Огонь тушили две автоцистерны и шесть пожарных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Ночью в Смоленске горел частный дом, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 4.02 15 мая на улице Толстого.

По словам спасателей, тушить огонь выезжали две автоцистерны и шесть пожарных.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливается специалистами.

Ранее ночью в Гагарине вспыхнула машина. Огонь повредил заднее сиденье «девятки», закопчен салон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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