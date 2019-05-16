В центре Смоленска появились бегонии и бальзамины
Всего планируется высадить почти 400 тысяч различных растений
ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.
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В центре Смоленска появились бегонии и бальзамины, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Цветы украсили аллеи улицы Карла Маркса, а также вазоны в Блонье.
По словам сотрудников администрации, за год планируется высадить около 400 тысяч различных растений. Среди них - не только цветы бегонии, но и цинерарии, колеуса, агератума и сальвии.
Всего Смоленск украсят 113 цветников.
ИСТОЧНИК KP.RU