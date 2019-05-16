2019-05-16T06:29:14+03:00
Общество

В центре Смоленска появились бегонии и бальзамины

Всего планируется высадить почти 400 тысяч различных растений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.
Изменить размер текста:

В центре Смоленска появились бегонии и бальзамины, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Цветы украсили аллеи улицы Карла Маркса, а также вазоны в Блонье.

По словам сотрудников администрации, за год планируется высадить около 400 тысяч различных растений. Среди них - не только цветы бегонии, но и цинерарии, колеуса, агератума и сальвии.

Всего Смоленск украсят 113 цветников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24