СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-16T06:29:14+03:00

Всего планируется высадить почти 400 тысяч различных растений

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В центре Смоленска появились бегонии и бальзамины, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Цветы украсили аллеи улицы Карла Маркса, а также вазоны в Блонье.

По словам сотрудников администрации, за год планируется высадить около 400 тысяч различных растений. Среди них - не только цветы бегонии, но и цинерарии, колеуса, агератума и сальвии.

Всего Смоленск украсят 113 цветников.

ИСТОЧНИК KP.RU