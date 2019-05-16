Смоленские поисковики собирают людей для нового выезда на поиски Влада Бахова
Смоленские поисковики собирают людей для нового выезда на поиски Влада Бахова. Об очередном сборе добровольцы сообщили в своей группе ВКонтакте.
Активисты из ПСО «Сальвар» уверены, что в болотах Демидова пропавшего парня нет, но есть несколько мест, которые были пройдены ночью и их нужно перепроверить.
- Давайте найдем в себе силы и попытаемся закрыть этот поиск результатом. Мы многое сделали за эти недели, но этого недостаточно, чтобы сказать себе: мы сделали всё, что могли, - написали поисковики.
Ранее сотрудники регионального СКР рассказали о ходе расследования дела об исчезновении 17-летнего парня, приехавшего к знакомому на День рождения в Демидов. Парень пропал во время отдыха на природе. Ребята, с которыми подросток был в компании, не врут, говорят в СКР. Следователи не исключают, что, если потребуется, будут сотрудничать с экстрасенсами. В настоящее время есть несколько версий случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU