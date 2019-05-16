2019-05-16T08:11:33+03:00
Общество

В Смоленском Поозерье сняли на видео семью медведей у кормушки

Мама и детеныши пришли к подкормочной площадке, чтобы подкрепиться
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.ФОТО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.
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В Смоленском Поозерье сняли на видео семью медведей. Кадры, как мама и ее детеныши лакомятся зерном у подкормочной площадки, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.

На видео видно, что как малыши послушно следуют за мамой. Подкрепившись, они грызут и играют с ветками деревьев. А когда мама решает уйти, тут же следуют за ней.

Ранее сотрудники нацпарка опубликовали видео нападения хищника на гнездо птицы, высиживающей яйца.

ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.

В Смоленском Поозерье сняли на видео семью медведей у кормушки.Мама и детеныши пришли к подкормочной площадке, чтобы подкрепиться. ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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