В Смоленском Поозерье сняли на видео семью медведей у кормушки
В Смоленском Поозерье сняли на видео семью медведей. Кадры, как мама и ее детеныши лакомятся зерном у подкормочной площадки, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.
На видео видно, что как малыши послушно следуют за мамой. Подкрепившись, они грызут и играют с ветками деревьев. А когда мама решает уйти, тут же следуют за ней.
Ранее сотрудники нацпарка опубликовали видео нападения хищника на гнездо птицы, высиживающей яйца.
ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.
В Смоленском Поозерье сняли на видео семью медведей у кормушки.Мама и детеныши пришли к подкормочной площадке, чтобы подкрепиться. ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.Материалы пресс-служб
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