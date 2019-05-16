СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-16T08:46:41+03:00

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В Смоленске пройдет финал школьного турнира «Планета баскетбола – Оранжевый атом», сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Соревнования проводятся в рамках партийного проекта «Детский спорт» по инициативе регионального отделения «Единой России» при поддержке Федерации баскетбола и АО «Концерн Росэнергоатом».

В командах - ученики 7-8 классов. Игра состоит из двух периодов по 10 минут, первые 5 минут играют девушки, вторые 5 минут юноши.

Впервые школьный турнир по баскетболу прошел в 2017 году. С тех пор количество участников соревнований растет. В 2018 году «Планета баскетбола» объединила 3500 спортсменов. В этот раз в соревнованиях приняло участие более 5000 школьников со всего региона.

Первый этап турнира состоялся в феврале во всех муниципальных образованиях Смоленщины. На протяжении трёх месяцев юные баскетболисты боролись за право сыграть в решающих поединках.

По итогам трех отборочных этапов финалистами «Планеты баскетбола – Оранжевый мяч» стали: школа № 19 города Смоленска; школа № 2 города Демидова; школа № 4 города Десногорска; школа № 3 города Ельни; школа № 10 города Вязьмы; школа № 4 города Ярцево; Монастырщинская средняя школа; Новодугинская средняя школа.

16 мая эти команды поборются за звание чемпиона. Матчи пройдут на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Всех зрителей ждет церемония открытия и яркие бескомпромиссные игры. Начало соревнований в 15 часов.

Напомним, партпроект «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии проекта в регионе проводятся многочисленные соревнования и турниры, ведется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU