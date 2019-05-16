Между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится расписание поездов

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-16T09:28:39+03:00

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Между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба МЖД. Это произойдет в конце мая.

По словам сотрудников компании, изменения связаны с предстоящими ремонтными работами.

- У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Так, например, пригородный поезд №6204 Смоленск – Вязьма 21, 30 и 31 мая будет отправляться из Смоленска в 8:40, что на 35 минут позже привычного графика, а в Вязьму прибывать в 12:15 (позже на 51 минуту). Некоторые поезда, курсирующие между Москвой и Вязьмой, проследуют без остановок на платформах Отрадное, Перхушково, Здравница, Жаворонки, Полушкино, Василисино, пл. 205 км, Подъелки, Комягино и Кукаринская, - говорят в компании.

Сотрудники железной дороги просят пассажиров с пониманием отнестись к вынужденным изменениям и внимательно читать расписание поездов, планируя поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU