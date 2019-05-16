В Смоленской области уровень безработицы стал ниже

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-16T19:58:19+03:00

Официально работу в этом году искали 5,5 тысяч человек

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В Смоленской области на 7 процентов снизился уровень безработицы, сообщают местные СМИ со ссылкой на и.о. начальника департамента государственной службы занятости населения Смоленской области Романа Романенкова. По данным на 1 января 2019 года официально работу искали 5,5 тысяч человек.

Представитель департамента отметил, что стабилизация на рынке наблюдается уже четвертый год подряд.

В настоящее время, за последние четыре месяца, соотношение спроса на работу и предложения составило один человек на вакансию. В регионе по-прежнему не хватает рабочих рук. В цене водители, швеи, почтальоны, трактористы, работники торговли и общепита, грузчики, уборщики и др.

ИСТОЧНИК KP.RU