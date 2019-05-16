21-летний смолянин получил 10 лет колонии за убийство прохожего

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-16T13:35:20+03:00

Погибший встретился молодому человеку и его приятелю по пути в магазин

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21-летний смолянин получил 10 лет колонии строго режима за убийство прохожего, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Уличная драка, в которой погиб мужчина, произошла у дома №54 по улице М.Еременко 19 августа 2019 года.

По словам официального представителя следкома, вечером подсудимый с приятелем отправился в магазин. По пути им встретился прохожий. Незнакомец задел одного из мужчин плечом, что и привело к драке.

- Избив человека, подсудимый похитил у него сотовый телефон и банковскую карточку. Но скрыться с места преступления ему не удалось. Смолянина задержал полицейский, проезжавший мимо, - рассказала Наталья Зуева.

ИСТОЧНИК KP.RU