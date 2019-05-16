СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-16T15:12:24+03:00

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Смолян приглашают пробежать за зубров, сообщает пресс-служба нацпарка «Смоленское Поозерье». Благотворительные соревнования, придуманные для поддержки вольноживущей популяции зубров, пройдут 8 июня.

К участию в них допускаются все желающие от 12 лет. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 5 км.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо оплатить благотворительный взнос - 300 рублей, школьникам до 14 лет - бесплатно. Все вырученные деньги пойдут на поддержку диких животных.

По словам сотрудников нацпарка, после спортивной части пройдет семейный праздник. Участников ждут конкурсы, выступления коллективов, мастер-классы, лекции, фильм и др., а также поездка на зубровый вольерный комплекс.

- Вы познакомитесь со старожилами Поозерья – зубром Яриком и зубрицей-единорогом Смуркой, с удивительной птицей чомгой, обниметесь с огромным и добрым швейцарским зенненхундом Чубаккой, потреплете за ушком поросенка Снежка, узнаете, как воспитать лосенка, - говорят организаторы.

Морковка, яблоки, кабачки, тыквы и прочие овощи для зубров и лошадей Пржевальского – строго приветствуются.

ИСТОЧНИК KP.RU