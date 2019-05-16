В Смоленске мошенники собирают деньги для несуществующего приюта
Животные не обслуживались в клинике, все чеки - подделка, пишет житель города
Мошенники собирают деньги со смолян для несуществующего приюта.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мошенники собирают деньги со смолян для несуществующего приюта. Информация с предупреждением горожан быть бдительнее появилась в группе «Черный список.Смоленск» в соцсети ВКонтакте. Ее опубликовала одна из работниц аптек.
По словам участницы группы, мошенники открыли сбор денег по чекам якобы ветеринарной клиники «Айболит». Но все они поддельные.
- В клинике животные не обслуживались, - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что похожая схема была замечена и в других регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU