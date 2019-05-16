В Смоленске обнаружили гараж с крупной партией элитного контракта
Полицейские задержали арендатора помещения
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленске обнаружили гараж с крупной партией элитного контракта, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Экспертиза показала, что в 720 бутылках находилась жидкость, не похожая на виски, что значилось на этикетке.
По словам полицейских также был задержан 44-летний арендатор помещения. Оперативники выяснили, что с правообладателем подозреваемый не заключал документов, дающих ему право на использование товарного знака.
- Ущерб в рамках уголовного дела составил более 1,1 миллиона рублей, - рассказали в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU