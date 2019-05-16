СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-16T15:04:59+03:00

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В Смоленске обнаружили гараж с крупной партией элитного контракта, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Экспертиза показала, что в 720 бутылках находилась жидкость, не похожая на виски, что значилось на этикетке.

По словам полицейских также был задержан 44-летний арендатор помещения. Оперативники выяснили, что с правообладателем подозреваемый не заключал документов, дающих ему право на использование товарного знака.

- Ущерб в рамках уголовного дела составил более 1,1 миллиона рублей, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU